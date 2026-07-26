Filenin Sultanları zaferi gözyaşlarıyla kutladı! 'Gururluyuz, biz çok büyüğüz!'

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Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, finalde dünya ikincisi Brezilya ile karşılaştı.

SULTANLAR ŞAMPİYON OLDU

Brezilya karşısında 23-25, 25-23, 26-24 ve 25-21'lik setlerle mücadeleyi 3-1 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'ün ardından bir kez daha şampiyon oldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

A Milli Takım'ın şampiyonluğu sonrası düzenlenen kupa töreninde okunan İstiklal Marşı sırasında Gizem Örge ve Deniz Uyanık gözyaşlarına boğuldu.

🇹🇷 ŞAMPİYONLARIMIZ İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUYOR! pic.twitter.com/G5aKw1ld7m — Spor Arena (@sporarena) July 26, 2026

SANTARELLİ: 'YAPTIĞIMIZ İŞLE GURUR DUYUYORUM'

Karşılaşma sonrası başantrenör Daniele Santarelli şu açıklamalarda bulundu:

"Santarelli, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, finale çok güçlü bir hisle çıktığını belirterek, "Bugün çok iyi bir maç oynayacağımıza emindim. İçimde çok güçlü bir his vardı. Oyuncularıma bugün nasıl oynamamız gerektiğini anlattım ve onlar bunu mükemmel şekilde uyguladılar." ifadelerini kullandı.

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Brezilya'nın güçlü bir takım olduğunu vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Brezilya harika bir takım. Bana göre asla pes etmiyorlar. Maçın kontrolü bizim elimizdeyken bile geri dönmeye çalıştılar. Ama biz de hiçbir zaman oyundan kopmadık." diye konuştu.

Santarelli, VNL boyunca ortaya koydukları performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu VNL boyunca gerçekten harika bir performans sergiledik. Hem benim ortaya koyduğum çalışma hem de takım olarak yaptığımız iş çok özel. Her zaman söylüyorum, yine söylemek istiyorum; oyuncularımla ve birlikte yaptığımız işle gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu."

ZEHRA: BÜTÜN KIZLARLA GURUR DUYUYORUM

Zehra Güneş: Ülkemden kaç bin kilometre uzaktayız bilmiyorum. Bütün kızlarla gurur duyuyorum. Kalbi bizimle bir atan, bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Hedefimizi tamamladığımız, altın madalyayla ülkemize döndüğümüz için çok mutluyum."

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JACK-KISAL: BİZ ÇOK BÜYÜĞÜZ'

Sinead Jack-Kısal: "Bu harika bir duygu, bunu hem kendimiz hem de Türkiye için başardığımız için mutluyum. Biz çok büyüğüz. Siz olmasaydınız burada olamazdık. Her anımızda bizi devam etmemiz için motive ettiniz. "

GİZEM GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İstiklal Marşı sırasında gözyaşlarını tutamayan Gizem Örge ise şampiyonluk için şu ifadeleri kullandı, 'Hiç bu kadar acıyla oynadığım bir maç oldu mu hatırlamıyorum. Biraz dizim için de korktum. Doktor "Devam edecek misin?" diye sordu, "Bu ne biçim soru!' dedim, O kupa buraya gelecek. Herhalde oynayacağız!" dedim.

HANDE: 'ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM'

Hande Baladın: "Hatalar oluyor, olmuyor değil ama bu seviyeleri oynamak için bu hatalardan sonra sahaya dönebilmek önemli. Bunun üzerine çalışıyorum ve umarım da karşılığını alıyorum. Çok mutlu ve gururluyum. Takıma teşekkür etmek istiyorum. Hiç pes etmedik, her an sahadaydık, sahada parlıyorduk. Çok mutluyum, çok gururluyum."