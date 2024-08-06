Filenin Sultanları yarı final için Çin karşısında!

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Paris 2024’te A Milli Kadın Voleybol Takımımızın da mücadele edeceği çeyrek final maçları bugün oynanacak. Ay yıldızlı ekibimiz, TSİ 10.00’da South Paris Arena’da Çin ile karşılaşacak.
C Grubu’nda Hollanda’yı 3-2, Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 yenen Filenin Sultanları, İtalya’ya 3-0 mağlup olarak ikinci oldu.
A Grubu’nda yer alan Çin ise ABD’yi 3-2, Sırbistan’ı 3-1, Fransa’yı 3-0 yenerek lider çıktı Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay yıldızlılar, Çin’i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
Çin'in Paris 2024'te 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunuyor.