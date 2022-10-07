FİLENİN SULTANLARI | Türkiye - ABD voleybol maçı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu ikinci maçında Kanada’yı 3-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.
Maçta ikinci set oynanıyor
İlk set sonucu: Türkiye 22-25 ABD
Puanını 17'ye çıkaran Filenin Sultanları, F Grubu'nda oynanan Tayland-Almanya ve Sırbistan-Dominik Cumhuriyeti karşılaşmalarının ardından çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek Dünya Şampiyonası'nda üst üste 6'ncı galibiyetini aldı.
FIVB Dünya Şampiyonası tarihinde ikinci kez adını son 8 takım arasına yazdıran milliler, 2010 yılında Dünya Şampiyonası'nı 6'ncı sırada tamamlamıştı.
TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Milliler, TSİ 18.30'da başlayan maçta ABD ile karşılaşıyor. Karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanıyor.