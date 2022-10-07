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FİLENİN SULTANLARI | Türkiye - ABD voleybol maçı

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#Filenin Sultanları#Abd#Türkiye
FİLENİN SULTANLARI | Türkiye - ABD voleybol maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 09:58

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu ikinci maçında Kanada’yı 3-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Maçta ikinci set oynanıyor

Türkiye 0-0 ABD  

İlk set sonucu: Türkiye 22-25 ABD  

Puanını 17'ye çıkaran Filenin Sultanları, F Grubu'nda oynanan Tayland-Almanya ve Sırbistan-Dominik Cumhuriyeti karşılaşmalarının ardından çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. 

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek Dünya Şampiyonası'nda üst üste 6'ncı galibiyetini aldı.

FIVB Dünya Şampiyonası tarihinde ikinci kez adını son 8 takım arasına yazdıran milliler, 2010 yılında Dünya Şampiyonası'nı 6'ncı sırada tamamlamıştı.

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Milliler, TSİ 18.30'da başlayan maçta ABD ile karşılaşıyor. Karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Filenin Sultanları#Abd#Türkiye

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