Filenin Sultanları, Tokyo 2020'de zirveye göz dikti: "Bu kez çok daha istekliyiz, motiveyiz ve başaracağız"

Türk voleybolunun efsanesi Eda Erdem Dündar’ı Japonya’da bulup bayram söyleşisi gerçekleştirdik. Voleybolda ilk çıkışını 2004’te Beşiktaş’ta yapan, ardından 2008’de transfer olduğu Fenerbahçe’de aralıksız 13 yıldır forma giyerek kaptanlığa yükselen ve Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından ‘Tarihin En İyi 100 Oyuncusu’ arasına seçilen Eda bugünlerde çok farklı bir heyecan yaşıyor. Tecrübeli oyuncu, 2012 Londra Olimpiyatları’nda 2 galibiyet alarak 9. olan A Milli Takımımızın dereceye girmesi için var gücüyle çalışıyor. Eda, kafilemizden 1 gün önce yola çıkıp Tokyo’da idmanlara başlayan sporcularımızın çok istekli belirterek, “Hedefimiz olimpiyatlarda bayrağımız ve ülkemiz adına kendimize yakışanı yapmak” dedi. Eda, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Türk kadını her zaman ülkemizin başarılara koşmasında öncü olmuştur

· 2012’de genç bir oyuncu iken gittiğin olimpiyata tekrar katılmak ve üstelik kaptan olmak neler hissetiriyor?

Olimpiyatlar, sporun zirvesi. 2012’den sonra aynı başarıyı tekrarlamak kariyerimdeki istikrarı gösteriyor. İçimde büyük bir mutluluk var ve bu başarımızdan dolayı da inanılmaz gurur duyuyorum. Biz başarılı oldukça yeni nesile ‘onlar yapıyor, biz de yapabiliriz’ düşüncesini aşılıyoruz. Genç kızlarımızı spora teşvik edebilmek çok mutluluk verici.

· Olimpiyat kafilemizin kadın sporcu ağırlıklı olması nasıl algılanmalı?

Türk kadını her zaman ülkemizin başarılara koşmasında öncü olmuştur. Sadece sporda değil, bilimde, sanatta Türk kadınının başarıları artarak devam ediyor. Bizlere sağlanan destek ne kadar çok artarsa başarıların da o derece artacağını düşünüyorum. Şimdi hedefimiz olimpiyatlar. Türk kadınları olarak bayrağımız ve ülkemiz adına kendimize yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız.

En iyi günümüzde olursak yenemeyeceğimiz takım yok

· Milli takımımız olimpiyatta nerelere gelebilir? Grubumuzda yer alan Çin, ABD, Arjantin, İtalya, Rusya (bayraksız) arasından sıyrılıp çıkma şansımız nedir?

Çok zorlu bir gruptayız. Son şampiyon Çin, yeni jenerasyonuyla başarılı bir grafik çizen İtalya, yıllardır bu seviyeleri oynamaya alışmış bir ABD, Rusya gibi fiziksel üstünlüğü olan ve Arjantin gibi olimpiyatlarda sürekli mücadele eden rakiplerimiz var. Fakat biz şunu biliyoruz, hepimiz en iyi performansımızı sergilediğimiz zaman yenemeyeceğimiz takım yok.

HER YAZILANI OKUMAK ZAMAN KAYBIDIR

· Çok eleştirilmek oyuncuları nasıl etkiliyor? Bu manada sosyal medya kullanıcılarından bir talebin var mı?

Öncelikle her yazan kişiyi ya da her yazılanı ciddiye alırsanız bu tamamen zaman kaybı olur. Diğer yandan pandemi herkesin psikolojik dengesini bozdu. Sosyal medyada stres atan, iletişim kuran çok büyük bir kitle var. Kendi adıma pek kafaya takan bir insan olmadığımı söyleyebilirim. Hakaret, iftira, vb. suç olan içerikler haricinde iyi-kötü her yorumu, kayıtlara voleybola dair bir etkileşim olarak geçmesi sebebiyle yararlı buluyorum.

OLiMPiYATTA OYNAYACAĞIMIZ HER MAÇ SEViYEMiZi YÜKSELTECEK

· Buraya da gönlünden geçen bir söz veya mesajını yazmanı istesem?..

Son Milletler Ligi’nde bronz madalya aldık ve kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Çok zorlu bir turnuva olacak bizler için ama takım oyunu olarak gelişmemiz ve oyun kalitemizi bir üst seviyeye taşıyabilmemiz için oynayacağımız her maç çok önemli olacak. Güzel enerjinizi bize göndermeyi ve bizi desteklemeyi unutmayın.

VOLEYBOL BiZiM YAŞAM ENERJiMiZ

· En büyük motivasyon kaynağınız ne? Neleri düşünüp motive oluyorsunuz?

Hepimiz en sevdiğimiz işi yapıyoruz. Voleybol bizim için yaşam enerjisi gibi. Bunun yanında sahada mücadele ettiğimizde, başarılı olduğumuzda söz konusu milli takım olduğu için bütün ülkenin birleştiğini görmek, gençlere iyi bir örnek olabildiğimizi hissetmek bizleri her zaman daha fazlası için motive ediyor.

JAPONYA’DA COViD-19 TEDBiRLERi ÇOK SIKI

· Japonya’da nasıl bir olimpiyat atmosferi bekliyorsun? Tribünde seyirci olmaması maçlarda size bir avantaj getirir mi?

Şu an Japonya’da gerçekten çok sıkı protokoller var. Havalanına iniş yaptıktan sonra 3 saat 40 dakika sonra otobüse varabildik. Çok fazla güvenlik prosedürü var. Henüz olimpiyat köyüne geçiş yapmadık, o yüzden sokaklarda olimpiyat havası hakim değil ama turnuva başladığında inanıyorumki değişecektir. Organizasyonun seyircisiz olması cidden çok üzücü ama yapacak bir şey yok. Milletler Ligi’nde de seyircisiz oynamıştık. Maçlar başladığında boş tribünler önünde oynamaya biraz alışmış olacağız.

