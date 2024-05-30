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Filenin Sultanları, Sırbistan'ı mağlup etti

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#Sırbistan-Türkiye Voleybol Maçı#Filenin Sultanları#Sırbistan-Türkiye Voleybol Maçı Ne Zaman
Filenin Sultanları, Sırbistanı mağlup etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 10:00

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki altıncı maçında Sırbistan’ı 3-1 mağlup etti.

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Milletler Ligi’nde dördüncü galibiyetine imza atan Filenin Sultanları, Arlington’ın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi’nin ikinci haftasında kalan maçlarda Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, ABD etabındaki üçüncü maçında yarın TSİ 21.00’de Güney Kore ile karşılaşacak.

Salon: College Park Center, Arlington
Hakemler: Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cum.), Fabin Denis Mozzo Carbajal (Uruguay)
Sırbistan: Mirkovic, Lazovic, Kurtagic, Bjelica, Lozo, Osmajic, Popovic (L) (Uzelac, Milenkovic, Malesevic, Bukilic, Miljevic, Mijatovic)
Türkiye: Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Derya, Eda, Gizem (L) (Ayça, Tuğba, Cansu, Aslı)
Setler: 18-25, 31-33, 25-21, 21-25
Süre: 1 saat 50 dakika

Filenin Sultanları, Sırbistanı mağlup etti

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#Sırbistan-Türkiye Voleybol Maçı#Filenin Sultanları#Sırbistan-Türkiye Voleybol Maçı Ne Zaman

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