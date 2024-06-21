Filenin Sultanları, Polonya'ya 5 sette kaybetti

Güncelleme Tarihi:
FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında Kadın Voleybol Milli Takımımız, Polonya ile karşı karşıya geldi. Milletler Ligi'nin son şampiyonu Filenin Sultanları, güçlü rakibine 3-2 mağlup oldu.
İlk seti kazanan, sonraki iki seti kaybeden Sultanlar, 4. seti kazanıp maçı altın sete götürdü. Altın seti 15-11 kaybeden Sultanlar, mücadeleden 3-2 yenik ayrıldı.
Filenin Sultanları gözünü 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na çevirecek.
Salon: Indoor Stadium Huamark
Hakemler: Noemi Karina Rene, Joo-Hee Kang
Polonya: Korneluk, Stysiak, Lukasik, Jurczyk, Wolosz, Medrzyk, Szczyglowska (L) (Smarzek, Wenerska, Czyrnianska, Lysiak)
Türkiye: Cansu, Ebrar, Aslı, Vargas, Derya, Eda, Gizem (L) (Elif, Ayça, Tuğba, Beyza)
Setler: 20-25, 25-22, 25-20, 19-25, 15-11
Süre: 1 saat 48 dakika