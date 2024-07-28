×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriParis 2024 Olimpiyatları Haberleri

Filenin Sultanları, Paris'te ilk maçına çıkıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Paris2024#Filenin Sultanları#Voleybol
Filenin Sultanları, Pariste ilk maçına çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 10:37

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

Haberin Devamı

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak.

Hollanda'ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen milli takım, 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine mağlup olmadı.

Organizasyonun C Grubu'nda yer alan milliler, Hollanda maçının ardından Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek.

Bugün grubun ilk maçında İtalya, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda, Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

Gözden KaçmasınFilenin Sultanlarında bir kadro değişikliği daha Zehra Güneş...Filenin Sultanları'nda bir kadro değişikliği daha! Zehra Güneş...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris2024#Filenin Sultanları#Voleybol

BAKMADAN GEÇME!