Filenin Sultanları, Paris 2024'te sahne alıyor!

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Paris 2024’te madalya beklediğimiz Filenin Sultanları ilk maçına bugün Hollanda karşısında çıkıyor. Güney Paris Arena 1’de oynanacak maç TSİ 10.00’de başlayacak TRT Spor’dan canlı olarak yayımlanacak.

iTALYA, DOMiNiK’i 3-1 YENDi

Grupta dün oynanan diğer maçta İtalya, Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1’lik skorla yenerken gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

Tarihinde 3. kez olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek olan Filenin Sultanları, 2012 Londra’da gruptan çıkamazken Tokyo 2020’de çeyrek finale çıkmış ve organizasyonu 5. bitirmişti.

Ay yıldızlı takımımızda Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas ilk kez olimpiyat heyecanını yaşayacak. Kaptan Eda Erdem Dündar ise 3. kez oyunlarda.

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Atıcılık - 09.00’da Trap’ta Oğuzhan Tüzün, 09.15’te 10m Havalı Tabanca Karma Takımımız elemelerde mücadele edecek.

Eskrim - 10.50: Bireysel Kılıçta Nisanur Erbil mücadele edecek.

Okçuluk - 10.39: Mete Gazoz, Ulaş Tümer ve Abdullah Yıldırmış’tan oluşan Klasik Yay Erkek Takımımız madalya mücadelesi verecek.

Masa tenisi - 11.00: Sibel Altınkaya Güney Paris Arena 4’te son 64’te sahne alacak. Tur atlarsa son 32 maçları 21.00’de yapılacak.

Yüzme - 11.28: 800 metre serbestte: Kuzey Tunçelli, Paris La Defense Arena’da seçmeler için havuzda olacak.

Yelken - 11.28: Merve Vatan, bugüne ertelenen Kadınlar Rüzgar Sörfü’nde mücadele edecek.