Filenin Sultanları, Paris 2024'te 2'de 2 yaptı ve çeyrek finale yükseldi! (Türkiye 3-1 Dominik Cumhuriyeti)

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Voleybol C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 mağlup etti ve Paris 2024'te 2'de 2 yaptı.

Ay-Yıldızlılar, bu sonuçla birlikte çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Müsabaka karşılıklı sayılarla başlarken, Dominik Cumhuriyeti etkili oyunuyla skoru 8-4'e getirdi. Molanın ardından milliler savunmada daha iyi bir görüntü ortaya koymaya çalışsa da Dominik Cumhuriyeti, file önündeki sayılarla farkı 6'ya çıkardı: 11-17. Milliler, Vargas'ın üst üste sayılarıyla farkı azaltsa da ilk seti 25-21'lik skorla Dominik Cumhuriyeti kazandı.

İkinci sete hızlı başlayan taraf "Filenin Sultanları" oldu. Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas'ın sayılarıyla durum 7-3'e geldi. Molanın ardından üst üste sayılar alan Dominik Cumhuriyeti, farkı da 1 sayıya indirdi: 8-7. Ebrar Karakurt'un oyuna girmesinin ardından milliler, 7-1'lik seri yakaladı: 15-8. Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas'ın smaç sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen milliler, seti 25-18 önde tamamlayarak skoru eşitledi.

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Üçüncü sete de iyi başlayan "Filenin Sultanları", Melisa Vargas ve İlkin Aydın'ın sayılarıyla skoru 7-3'e getirdi. Setin devamında Vargas'ın yanı sıra Zehra Güneş, Hande Baladın ve savunmada Gizem'in performanslarıyla fark daha da arttı: 15-8. Setin ortalarında Dominik Cumhuriyeti üst üste sayılarla farkı 3 sayıya indirdi: 21-18. Son bölümde Hande Baladın ve Vargas'ın performansıyla üstünlüğünü koruyan milliler, seti 25-22 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete Zehra'nın sayısıyla başlayan milliler, Vargas ve İlkin'in skorer oyunuyla 5-1 öne geçti. Kaptan Eda'nın hücumda, Zehra'nın savunmadaki etkisiyle skor 11-4 oldu. Milliler, seti 25-15, maçı ise 3-1 kazanarak ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salonda izledi. Fransa ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden salona gelen Türk seyirciler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yalnız bırakmadı.

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SALON: South Paris Arena 1



HAKEMLER: Noemi Karina Rene (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)



TÜRKİYE: Vargas, Hande, Elif, İlkin, Eda, Zehra, Gizem (L) (Ebrar, Cansu, Derya, Meliha)



DOMİNİK CUM.: B.Martinez, Arias, Gonzalez, Pena Isabel, J.Martinez, Marte, Castillo (L) (De La Cruz, Guillen, Gonzalez, Tapia, Rodriguez)



SETLER: 21-25, 25-18, 25-21, 25-15



SÜRE: 1 saat 45 dakika

VARGAS: UMARIM KAZANMAYA DEVAM EDERİZ

Maçın ardından konuşan Melissa Vargas; "Çok iyi hissediyorum ama şu anda biraz yorgunum. İkinci maçımızı da kazandığımız için çok mutluyum. Umarım kazanmaya devam ederiz." dedi.

GİZEM ÖRGE: ÖNCELİĞİMİZ ÇEYREK FİNALDİ

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Gizem Örge ise şunları söyledi:

Çok mutluyuz, önceliğimiz çeyrek finali garantilemekti. Galiba ilk setleri biraz uyanmak için kullanıyoruz, umarım İtalya maçında buna ihtiyacımız olmaz. Hedefimiz en iyi şekilde gruptan ayrılmak. Çeyrek finalde de güçlü bir şekilde madalya için kendimizi ilk 4'e atmak istiyoruz. Olimpiyat köyü gerçekten rüya gibi. Derya bana 'Gizem abla seni ilk defa bu kadar neşeli görüyorum' diyor. Köyün enerjisi bana iyi geldi açıkçası. Bazı alışmamız gereken zorluklar var tabii. Böyle bir platformda ülke için savaşmak harika, madalya ile hayallerime kavuşacağım inşallah.

İLK MAÇTA DA HOLLANDA'YA KARŞI GERİ DÖNMÜŞTÜK

Milliler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda geçtiğimiz pazartesi günü çıktığı ilk maçında Hollanda karşısında karar setini 15-13 kazanarak 2-0 geriye düştüğü maçtan galibiyetle ayrılmış ve gruplara müthiş bir geri dönüşle başlamıştı.

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SIRADAKİ RAKİP İTALYA!

C Grubu'nda yer alan milliler, 4 Ağustos Pazar günü İtalya ile mücadele edecek.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Ay-Yıldızlılar'ın kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın Ebrar Karakurt ve Beyza Arıcı bulunuyor.