Canlı: Türkiye - İtalya (Filenin Sultanları liderlik maçında)

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Filenin Sultanları, Paris 2024'te üçüncü grup maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Başantrenörümüz Daniele Santarelli'nin eşi Monica De Gennaro, İtalya'da forma giyiyor.
TÜRKİYE 0-1 İTALYA
İlk set sonucu: 14-25
İkinci set oynanıyor: 15-20
Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başardı. Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen takımımız, İtalya'yı yenmesi halinde grubu lider tamamlayacak.
FİLENİN SULTANLARI PARİS 2024 || TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu üçüncü maçınca İtalya ile karşı karşıya geliyor.
Filenin Sultanları Türkiye - İtalya voleybol karşılaşması saat 10.00'da başladı.
Heyecanlı mücadele TRT SPOR ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilir.
ÇEYREK FİNALDE 8 TAKIM OLACAK!
Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.