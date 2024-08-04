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Canlı: Türkiye - İtalya (Filenin Sultanları liderlik maçında)

Güncelleme Tarihi:

#Paris2024#Filenin Sultanları#Paris 2024 Yaz Olimpiyatları
Canlı: Türkiye - İtalya (Filenin Sultanları liderlik maçında)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 09:50

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol C Grubu üçüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, liderlik için İtalya ile karşı karşıya geliyor.

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Filenin Sultanları, Paris 2024'te üçüncü grup maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Başantrenörümüz Daniele Santarelli'nin eşi Monica De Gennaro, İtalya'da forma giyiyor.

TÜRKİYE 0-1 İTALYA

İlk set sonucu: 14-25

İkinci set oynanıyor: 15-20

Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başardı. Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen takımımız, İtalya'yı yenmesi halinde grubu lider tamamlayacak.

FİLENİN SULTANLARI PARİS 2024 || TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu üçüncü maçınca İtalya ile karşı karşıya geliyor.

Filenin Sultanları Türkiye - İtalya voleybol karşılaşması saat 10.00'da başladı.

Heyecanlı mücadele TRT SPOR ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilir.

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ÇEYREK FİNALDE 8 TAKIM OLACAK!

Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

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#Paris2024#Filenin Sultanları#Paris 2024 Yaz Olimpiyatları

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