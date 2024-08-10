Filenin SultanlarÄ± olimpiyat dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ (TÃ¼rkiye 1-3 Brezilya)

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Filenin SultanlarÄ±, Paris 2024 bronz madalya maÃ§Ä±nda Brezilya ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. South Paris Arena'da oynanan maÃ§Ä± Brezilya 3-1 kazandÄ± ve Olimpiyat OyunlarÄ±'nÄ± bronz madalya ile tamamladÄ±. Filenin SultanlarÄ± ise olimpiyat dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ oldu. Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z bÃ¶ylece olimpiyat tarihinde en iyi derecesini elde etti.

TakÄ±mÄ±mÄ±zda Zehra GÃ¼neÅŸ ve Cansu Ã–zbay sakatlÄ±klarÄ± sebebiyle maÃ§ta forma giyemedi.

EDA ERDEM: SAKATLIKLAR BÄ°ZÄ° ETKÄ°LEDÄ°

ÃœzÃ¼cÃ¼, fazla bir ÅŸey sÃ¶ylemeye gerek yok. Voleybol bÃ¶yle bir spor. Brezilya'yÄ± tebrik ediyorum. Madalyayla bitirmek isterdik ama olmadÄ±. TakÄ±mÄ±mla gurur duyuyorum. O kadar ÅŸeye raÄŸmen mÃ¼cadeleyi bÄ±rakmadÄ±k. TakÄ±mda herkes kazanmayÄ± Ã§ok istiyor ama sakatlÄ±klarÄ±n oluÅŸu, beraber idman yapmayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z bizi etkiledi. Hep aynÄ± sÃ¶ylÃ¼yor diyecekler ama eÄŸer takÄ±m olarak Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yorsanÄ±z sahada aynÄ± ÅŸeyleri yapmak Ã§ok zor. Tek pasÃ¶rle oynadÄ±k, Elif elinden geleni yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼zel bir yazdÄ±. Ä°lk 4'te olmak Ã§ok gÃ¼zel.

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SANTARELLI: MADALYAYI Ã‡OK Ä°STÄ°YORDUK

Bizden daha hazÄ±r bir takÄ±ma karÅŸÄ± oynadÄ±k. Ä°lk sette Ã§ok hata yaptÄ±k. Ä°kinci setin sonunu iyi oynayamadÄ±k. Geri dÃ¶nmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ama olmadÄ±. SakatlÄ±k problemleri yaÅŸadÄ±k. Zehra dÃ¼n hastanedeydi, Cansu maÃ§ sÄ±rasÄ±nda 'Ä°stiyorsan oynayabilirim' dedi. Yaz boyunca tÃ¼m takÄ±m olarak hazÄ±rlanamadÄ±k. Hepsiyle gurur duyuyorum. Madalya kazanmayÄ± Ã§ok istiyorduk ama olmadÄ±. HatalarÄ±mÄ±zdan ders Ã§Ä±karmak istiyoruz. Gelecekte bu madalyayÄ± bu Ã¼lkeye kazandÄ±rmak istiyorum.

TÃœRKÄ°YE 1-3 BREZÄ°LYA

Ä°lk set sonucu: 21-25

Ä°kinci set sonucu: 25-27

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sonucu: 25-22

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ set sonucu: 15-25





FÄ°LENÄ°N SULTANLARI'NIN OLÄ°MPÄ°YAT MACERASI

C Grubu'nda Hollanda'yÄ± 3-2, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 maÄŸlup eden takÄ±mÄ±mÄ±z, Ä°talya'ya 3-0 yenildi ve grubunu ikinci sÄ±rada tamamlayÄ±p Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi. Ã‡eyrek finalde Ã‡in'le karÅŸÄ±laÅŸan Filenin SultanlarÄ±, rakibini 3-2 yendi ve adÄ±nÄ± yarÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.

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Tarihimizde ilk kez oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olimpiyat yarÄ± finalinde Ä°talya'ya 3-0 yenilen Milli TakÄ±m, finale Ã§Ä±kamadÄ± ve bronz madalya maÃ§Ä± oynamaya hak kazandÄ±.

Filenin SultanlarÄ± bronz madalya maÃ§Ä±nda Brezilya'ya 3-1 maÄŸlup oldu ve 3. kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± olimpiyat oyunlarÄ±nda 4. olarak en iyi derecesini elde etti.

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