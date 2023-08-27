×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Filenin Sultanları namağlup çeyrek finalde

Güncelleme Tarihi:

#Filenin Sultanları#CEV Avrupa Şampiyonası#Voleybol
Filenin Sultanları namağlup çeyrek finalde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 20:08

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda ev sahiplerinden Belçika'yı 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Haberin Devamı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika ile karşılaştı.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını namağlup son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Belçika'yı setlerde 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Oldukça çekişmeli geçen mücadelede Belçika'yı 25-22, 16-25, 25-15 ve 32-30'luk setlerle 3-1 ile geçen Ay-yıldızlılar, adını çeyrek finale yazdırdı.

Millilerin yarı finaldeki rakibi Polonya-Almanya maçının galibi olacak. Yarı final müsabakası 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Gözden KaçmasınArda Güler sahalara ne zaman dönecek İspanya basını duyurdu, Real Madrid...Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? İspanya basını duyurdu, Real Madrid...Haberi görüntüle

4 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Şampiyonada 24 takımın mücadele ettiği grup maçlarına Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya (D Grubu) ev sahipliği yaptı.

Haberin Devamı

A Grubu'ndan Sırbistan, Polonya, Ukrayna ve Belçika, B Grubu'ndan İtalya, Bulgaristan, Romanya ve İsviçre, C Grubu'ndan Türkiye, Almanya, İsveç ve Çekya, D Grubu'ndan ise Hollanda, Fransa, Slovakya ve İspanya, son 16 turuna kaldı.

MAÇLAR FLORANSA VE BRÜKSEL'DE OYNANIYOR

Organizasyonda son 16 turu maçları ile çeyrek final karşılaşmaları, İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanıyor.

FİNAL BRÜKSEL'DE

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak 3'üncülük ile final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Filenin Sultanları#CEV Avrupa Şampiyonası#Voleybol

BAKMADAN GEÇME!