Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı!

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin ilk haftasındaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Çin'de oynanan mücadeleden Filenin Sultanları 3-1 galip ayrıldı.
İlk hafta Çin etabında mücadele eden Millilerimiz, kalan maçlarında Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.
Program şu şekilde:
6 Haziran 2025
TSİ 14.30 Türkiye-Tayland
7 Haziran 2025
TSİ 10.00 Türkiye-Polonya
8 Haziran 2025
TSİ 14.30 Çin-Türkiye
FRANSA-TÜRKİYE: 1-3
Salon: National Indoor
Hakemler: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)
Fransa: Mayer, Respaut, Rotar, Fanguedou, Ndiaye, Schalk, Gelin (L) (Haewegene, Ngolongolo, Selosse, Depie, Diouf)
Türkiye: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Derya, Meliha, Dilay, Ayçin)
Setler: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25
Süre: 1 saat 26 dakika