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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı!

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#A Milli Kadın Voleybol Takımı#Voleybol Milletler Ligi#Fransa Kadın Voleybol Takımı
Filenin Sultanları, Milletler Ligine galibiyetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 08:27

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin açılış maçında Fransa'yı 3-1 mağlup ederek milli takım sezonuna galibiyetle başladı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin ilk haftasındaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Çin'de oynanan mücadeleden Filenin Sultanları 3-1 galip ayrıldı.

İlk hafta Çin etabında mücadele eden Millilerimiz, kalan maçlarında Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

Program şu şekilde:

6 Haziran 2025
TSİ 14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran 2025
TSİ 10.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran 2025
TSİ 14.30 Çin-Türkiye

Filenin Sultanları, Milletler Ligine galibiyetle başladı

FRANSA-TÜRKİYE: 1-3

Salon: National Indoor
Hakemler: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)
Fransa: Mayer, Respaut, Rotar, Fanguedou, Ndiaye, Schalk, Gelin (L) (Haewegene, Ngolongolo, Selosse, Depie, Diouf)
Türkiye: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Derya, Meliha, Dilay, Ayçin)
Setler: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25
Süre: 1 saat 26 dakika

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#A Milli Kadın Voleybol Takımı#Voleybol Milletler Ligi#Fransa Kadın Voleybol Takımı

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