Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı!

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin ilk haftasındaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Çin'de oynanan mücadeleden Filenin Sultanları 3-1 galip ayrıldı.

İlk hafta Çin etabında mücadele eden Millilerimiz, kalan maçlarında Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

Program şu şekilde:

6 Haziran 2025

TSİ 14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran 2025

TSİ 10.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran 2025

TSİ 14.30 Çin-Türkiye

FRANSA-TÜRKİYE: 1-3

Salon: National Indoor

Hakemler: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)

Fransa: Mayer, Respaut, Rotar, Fanguedou, Ndiaye, Schalk, Gelin (L) (Haewegene, Ngolongolo, Selosse, Depie, Diouf)

Türkiye: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Derya, Meliha, Dilay, Ayçin)

Setler: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25

Süre: 1 saat 26 dakika