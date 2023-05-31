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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı

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#Filenin Sultanları#Voleybol #Milletler Ligi
Filenin Sultanları, Milletler Ligine galibiyetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 21:28

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nde oynadığı ilk maçta Güney Kore'yi 3-0'lık set sonucuyla mağlup etti.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi ilk maçında Güney Kore’yi 3-0 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.

Antalya Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mustafa Alpaslan, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz,  TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi, TVF Milli Takımlardan Sorumlu YKÜ Bahar Mert takip etti. 

Filenin Sultanları, ikinci maçta yarın saat 20.00’de Sırbistan ile mücadele edecek.

SALON: Antalya Spor Salonu

HAKEMLER: Angela Grass (Brezilya), Yuliya Akulova (Kazakistan)

GÜNEY KORE: Sowhi, Hoyoung, Jiyun, Jeongah, Juah, Hye Seon, Yeongyeong (L) (Dain, Jungwon (L), Dahyeon, Miyoun, Seungju, Jiyun Moon)

TÜRKİYE: Cansu, Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Simge (L) (Derya, Elif, Saliha, Aslı, Ebrar)

SETLER: 14-25, 17-25, 24-26

SÜRE: 81 dakika

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#Filenin Sultanları#Voleybol#Milletler Ligi

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