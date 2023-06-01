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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 2'de 2 yaptı! Sırbistan 3-1 kaybetti

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#Milli Takım#Voleybol#Sırbistan
Filenin Sultanları, Milletler Liginde 2de 2 yaptı Sırbistan 3-1 kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 21:57

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

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FIVB Milletler Ligi'nde mücadele eden olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçta Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

Setlerde rakibine 24-26, 25-17, 25-15 ve 25-21'lik skorlarla üstünlük sağlayan Filenin Sultanları, 2'de 2 yaptı.

Yoluna 2de 2 ile devam eden Filenin Sultanları, Millet Ligi'nin 3üncü maçında 3 Haziran Cumartesi günü saat 20.00de İtalya ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Antalya Spor Salonu

HAKEMLER: Ebrahim Ali Jaafar, Juraj Mokry

TÜRKİYE: Cansu, Hande, Aslı, Vargas, İlkin, Eda, Gizem (L) (Ebrar, Elif, Derya)

Sırbistan: Busa, Aleksic, Drca, Lozo, Popovic, Bjelica, Pusic (L) (Mirkovic, Uzelac, Milenkovic)

SETLER: 24-26, 25,17, 25-15, 25-21

SÜRE: 112 dakika

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#Milli Takım#Voleybol#Sırbistan

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