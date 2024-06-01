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FİLENİN SULTANLARI MAÇI || Türkiye-Güney Kore Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Filenin Sultanları#Türkiye#Güney Kore
FİLENİN SULTANLARI MAÇI || Türkiye-Güney Kore Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 11:02

Filenin Sultanları maçı canlı yayın bilgisi sporseverler tarafından araştırılıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi yedinci maçında Güney Kore ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip aldığı galibiyetlerle 13 puana ulaştı. Rakip takım 6 maçın 4'ünde set alamadı. Filenin Sultanları, Güney Kore'ye karşı oynadığı son 2 maçı 3-0 kazandı. Gözler bugün oynanacak mücadelede. Peki Türkiye-Güney Kore Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları maçı canlı yayın bilgisi...

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ABD etabında Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi’ndeki altıncı maçında Sırbistan’ı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları, Arlington’ın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi’nin ikinci haftasında kalan maçlarda Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. 3 ayaktan oluşan ve her hafta 4 karşılaşmanın oynandığı FIVB Milletler Ligi'nde Antalya etabını 4'te 1'le kapatan Güney Kore, ikinci hafta şu ana kadar 2'de 0 yaptı; Bulgaristan ve Polonya'ya mağlup oldu. Filenin Sultanları ise Antalya'da Japonya ve İtalya'ya kaybetmişti, ABD'de henüz fire vermedik; Almanya ve Sırbistan'ı yenmeyi başardık. Peki Filenin Sultanları voleybol maçı canlı yayın bilgisi...

TÜRKİYE-GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Türkiye-Güney Kore Millet Ligi mücadelesi bugün (1 Haziran 2024) TSİ 21.00'de başlayacak.

ABD etabındaki üçüncü karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

 

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#Filenin Sultanları#Türkiye#Güney Kore

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