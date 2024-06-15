FİLENİN SULTANLARI MAÇI 15 HAZİRAN || Çin-Türkiye Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi, kanalda?

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Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi mücadelesi sürüyor. Ay-yıldızlık ekip 3. hafta üçüncü maçında Çin ile karşı karşıya geliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti. Onuncu maçında sekizinci galibiyetine imza atarak puanını 24’e çıkartan Milliler, finallere katılmayı da garantiledi. İşte Çin-Türkiye Milletler Ligi voleybol maçı canlı yayın bilgisi...

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ 2024 || ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çin Türkiye Milletler Ligi voleybol maçı 15 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

TSİ 15.30’da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız’dan canlı olarak takip edilebilecek.

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenecek.