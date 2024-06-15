×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

FİLENİN SULTANLARI MAÇI 15 HAZİRAN || Çin-Türkiye Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi, kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Milletler Ligi VNL#Çin Türkiye Voleybol Maçı#Filenin Sultanları
FİLENİN SULTANLARI MAÇI 15 HAZİRAN || Çin-Türkiye Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi, kanalda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 10:16

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 3. hafta 3. maçında Çin ile mücadele edecekler. Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde-VNL finallerde yer almayı garantiledi. Miller geride kalan 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 yenilgi aldı ve 24 puan topladı. Turnuvanın final karşılaşmaları ise Bangkok’ta oynanacak. Peki Çin-Türkiye Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi, kanalda? İşte müsabaka canlı yayın detayları...

Haberin Devamı

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi mücadelesi sürüyor. Ay-yıldızlık ekip 3. hafta üçüncü maçında Çin ile karşı karşıya geliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti. Onuncu maçında sekizinci galibiyetine imza atarak puanını 24’e çıkartan Milliler, finallere katılmayı da garantiledi. İşte Çin-Türkiye Milletler Ligi voleybol maçı canlı yayın bilgisi...

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ 2024 || ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çin Türkiye Milletler Ligi voleybol maçı 15 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

TSİ 15.30’da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız’dan canlı olarak takip edilebilecek.

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milletler Ligi VNL#Çin Türkiye Voleybol Maçı#Filenin Sultanları

BAKMADAN GEÇME!