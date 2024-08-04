Filenin Sultanları liderlik için İtalya karşısında

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C Grubu’nun liderini belirleyecek karşılaşma TSİ 10.00’da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları, daha önceki maçlarında Hollanda’yı 3-2, Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 yendi. İtalya ise Dominik Cumhuriyeti karşısında 3-1 galip gelirken, Hollanda’yı 3-0 mağlup etti.

PARiS 2024’TE BUGÜN YARIŞACAK SPORCULARIMIZ

· ARTiSTiK CiMNASTiK-15.00: Adem Asil (Final)

· ATICILIK-10.30: Sena Can

· ATLETiZM-20.55: Buse Savaşkan (Final)

· BOKS-12.16: Esra Yıldız Kahraman, 17.34: Hatice Akbaş.

· OKÇULUK-10.30: Mete Gazoz, Ulaş Tümer

· VOLEYBOL-10.00: Türkiye-İtalya

· YELKEN-13.05: Deniz Çınar-Lara Nalbantoğlu, Derin Atakan, Ecem Güzel, Yiğit Yalçın Çıtak, Alican Kaynar-Deniz Çınar

· YÜZME-19.37: Kuzey Tunçelli