Filenin Sultanları liderliği İtalya'ya kaptırdı! (Türkiye 0-3 İtalya)

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Kazananın grubu lider tamamlayacağı maçı İtalya 3-0 galip tamamladı ve liderliği aldı.

Filenin Sultanları grubu ikinci sırada tamamladı.

Setler: 14-25, 16-25, 21-25

ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİMİZ BU AKŞAM BELLİ OLACAK

İlk iki maçı kazanarak çeyrek finale kalmayı garantileyen Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi bu akşam gruplardaki maçların tamamlanmasıyla belli olacak. Çeyrek finale yükselen 8 takım, puan sıralamasına göre dizilecek ve çapraz eşleşme yapılacak.

TÜRKİYE 0-3 İTALYA

İlk set sonucu: 14-25

İkinci set sonucu: 16-25

Üçüncü set sonucu: 21-25



