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Filenin Sultanları liderliği İtalya'ya kaptırdı! (Türkiye 0-3 İtalya)

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#Paris2024#Filenin Sultanları#Paris 2024 Yaz Olimpiyatları
Filenin Sultanları liderliği İtalyaya kaptırdı (Türkiye 0-3 İtalya)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 11:13

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. İtalya grubu lider tamamlarken Filenin Sultanları ikinci sırayı aldı. Çeyrek finaldeki rakibimiz bu akşam gruplardaki maçların sona ermesiyle belli olacak.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Kazananın grubu lider tamamlayacağı maçı İtalya 3-0 galip tamamladı ve liderliği aldı.

Filenin Sultanları grubu ikinci sırada tamamladı.

Setler: 14-25, 16-25, 21-25

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ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİMİZ BU AKŞAM BELLİ OLACAK

İlk iki maçı kazanarak çeyrek finale kalmayı garantileyen Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi bu akşam gruplardaki maçların tamamlanmasıyla belli olacak. Çeyrek finale yükselen 8 takım, puan sıralamasına göre dizilecek ve çapraz eşleşme yapılacak.

TÜRKİYE 0-3 İTALYA

İlk set sonucu: 14-25

İkinci set sonucu: 16-25

Üçüncü set sonucu: 21-25

Filenin Sultanları liderliği İtalyaya kaptırdı (Türkiye 0-3 İtalya)

 

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#Paris2024#Filenin Sultanları#Paris 2024 Yaz Olimpiyatları

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