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Filenin Sultanları, ikinci haftayı galibiyetle kapattı

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#Voleybol Milletler Ligi#Filenin Sultanları#Voleybol
Filenin Sultanları, ikinci haftayı galibiyetle kapattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 14:03

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasının son maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3- 1 mağlup etti.

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Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin Hong Kong'da oynanan ikinci haftasının son maçında Dominik Cumhuriyetini 3-1 yendi ve 8. maçında 6. galibiyetini aldı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında 28 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihlerinde Bangkok’ta mücadele edecek.

16 takımın mücadele ettiği Milletler Ligi’nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz’da ABD’nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.

Salon: Hong Kong Coliseum
Dominik Cumhuriyeti: Pena Isabel, Gonzalez, Gonzalez Lopez, B.Martinez, J.Martinez, Marte, Castillo (L) (Martinez Caro, Rodriguez (L), Tapia)
Türkiye: Vargas, Hande, Eda, Elif, Ebrar, Zehra, Simge (L) (Ayça, Saliha, Cansu)
Setler: 23-25, 19-25, 25-23, 20-25
Süre: 1 saat 53 dakika

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#Voleybol Milletler Ligi#Filenin Sultanları#Voleybol

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