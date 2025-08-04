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Filenin Sultanları, hazırlık maçını 3 sette kazandı!

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#Voleybol#Milli Takım#Filenin Sultanları
Filenin Sultanları, hazırlık maçını 3 sette kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 22:19

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Sırbistan ile oynadığı ilk maçı 3-0 kazandı.

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Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli takım, Gloria Sports Arena'da Sırbistan ile karşılaştı.

A Milli Takım, Sırbistan ile oynadığı ilk hazırlık maçından 25-18, 25-17 ve 25-23'lük setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından oynanan ekstra seti ise 25-21'lik skorla Sırbistan kazandı.

Ay-yıldızlılar, 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde Sırbistan ile iki hazırlık maçı daha yapacak.

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#Voleybol#Milli Takım#Filenin Sultanları

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