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Filenin Sultanları, Güney Kore'yi mağlup etti

#Filenin Sultanları#Güney Kore#Voleybol
Filenin Sultanları, Güney Koreyi mağlup etti

Filenin Sultanları, Milletler Ligi Brezilya etabı son maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore’yi 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları, bu sonucun ardından Milletler Ligi’nde ikinci haftayı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında 29 Haziran - 2 Temmuz tarihlerinde Kanada, ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek. Milliler, üçüncü hafta karşılaşmalarını Kanada’nın Calgary şehrinde oynayacak.

SALON: Nilson Nelson

HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Zsolt Tibor Mezoffy (Macaristan)

TÜRKİYE: Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Derya, Beyza, Ayça (L) (Bahar, Hande, Meliha, Elif, Meryem)

GÜNEY KORE: Dahyeon, Hye Seon, Sohwi, Hoyoung, Heejin, Jeongah, Dahye (L) (Yerim, Hyemin, Minkyoung)

SETLER: 20-25, 25-13, 25-19, 25-15

SÜRE: 101 dakika (29, 23, 27, 22)

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#Filenin Sultanları#Güney Kore#Voleybol

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