Canlı anlatım: Türkiye-Çin voleybol maçı

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ev sahibi ABD'yi 25-21, 25-14, 24-26 ve 27-25'lik setlerle 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Büyük bir başarıya imza atarak 2018’nin ardından ikinci kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk maçında Çin ile karşılaşıyor.

Maçta dördüncü set oynanıyor

Çin 6-8 Türkiye

İlk set sonucu: Çin 22-25 Türkiye

İkinci set sonucu: Çin 25-22 Türkiye

Üçüncü set sonucu: Çin 19-25 Türkiye

TÜRKİYE-Çin VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen karşılaşma gece 01.30’da başladı ve final mücadelesi TRT Spor’dan canlı yayınlanıyor.

FİLENİN SULTANLARI İLK PEŞİNDE

FIVB Milletler Ligi'nde ikinci kez finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk madalyasını kazanarak bir ilki başarmayı hedefliyor.

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2018 yılında ligi ikincilikle tamamlayan Filenin Sultanları, 2021'de üçüncü; 2019 ve 2022 yıllarında ise 4’üncü olmuştu.

Türkiye, dünya sıralamasında da yükselişini sürdürdü. ABD'yi yenen Daniele Santarelli’nin ekibi, sırlamada ikinci basamağa çıktı.