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Filenin Sultanları, final için sahaya çıkacak! Rakip 'yine' İtalya...

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#Filenin Sultanları#A Milli Kadın Voleybol Takımı#Italya
Filenin Sultanları, final için sahaya çıkacak Rakip yine İtalya...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 12:29

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. South Paris Arena'da oynanacak mücadele, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'da başlayacak.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde 8 Ağustos Perşembe günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak.

Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

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Ay-Yıldızlılar, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Milliler, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.

Yine İtalya yine yarı final

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaştı.

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Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen milli takım, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu oldu.

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#Filenin Sultanları#A Milli Kadın Voleybol Takımı#Italya

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