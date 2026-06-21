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Filenin Sultanları Çin'i de devirdi!

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#Filenin Sultanları#2026 Voleybol Milletler Lig#Çin
Filenin Sultanları Çini de devirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 22:33

2026 Voleybol Milletler Ligi'nin Ankara’da düzenlenen 2. etabının 4. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i 25-21, 26-28, 23-25, 25-16, 15-12’lik setlerle 3-2 mağlup etti. Milliler, 8 Temmuz’da Japonya etabında Polonya ile karşılaşacak.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye, 12-8 öne geçti. Vargas ile etkinliğini arttıran ay-yıldızlı ekip, farkı 6 sayıya çıkardı: 16-10. Milli takım, Çin'in son bölümde farkı erittiği seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.

Etkili mücadelesini ikinci sete de taşıyan A Milli Takım, 16-10 öne geçti. Ancak Çin, son bölümde ay-yıldızlı ekibin hücum ve savunmada yaptığı hataları iyi değerlendirerek seti 28-26 aldı ve durumu 1-1 yaptı.

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Üçüncü sete iyi başlayan ve 9-3 öne geçen Çin karşısında Türkiye, Vargas ile etkili olarak farkı 2 sayıya (12-14) indirdi. Sonlara doğru iyi savunma yapan Çin, üçüncü seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.

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Dördüncü sete iyi başlayan ay-yıldızlı takım, 14-9 öne geçti. Etkili mücadelesini sürdüren milli takım, Çin'in hem hücum hem de savunmada zayıf kaldığı seti 25-16 alarak skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşmanın son setini de 15-12 alan Türkiye, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşma öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli takıma veda eden smaçör Meliha Diken'e çiçek ve plaket takdim etti.


Salon: Ankara

Hakemler: Ovuka Sinisa (Bosna Hersek), Koutsoulas Michail (Yunanistan)

Türkiye: Berka Buse Özden, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Sinead Jack, Gizem Örge (L), (Cansu Özbay, Hande Baladın, Eylül Akarçeşme Yatgın, Defne Başyolcu, Saliha Şahin)
Başantrenör: Daniele Santarelli

Çin: Yushan Zhuang, Xin Tang, Zixuan Zhang, Zhongnan Guo, Aoqian Wang, Chenxuan Li, Mengjie Wang (L), (Yuhan Dong, Yuanyuan Wang, Shengyu Xie, Xiangyu Gong, Houyu Chen, Feifan Ni, Shuming Yang)
Başantrenör: Cai Bin

Setler: 25-21, 26-28, 23-25, 25-16, 15-12

Süre: 157 dakika

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#Filenin Sultanları#2026 Voleybol Milletler Lig#Çin

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