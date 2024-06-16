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FİLENİN SULTANLARI ÇİN ETABI || Brezilya-Türkiye Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Millet Ligi#Brezilya Türkiye#Filenin Sultanları
FİLENİN SULTANLARI ÇİN ETABI || Brezilya-Türkiye Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 10:16

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki 11’nci maçında Çin’e 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından milliler, turnuvada çıktığı 11. maçında 3’üncü mağlubiyetini aldı. Şimdi gözler 3. hafta son maçında. Peki Brezilya-Türkiye Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları Çin etabı son karşılaşmanın saat ve kanal bilgisi...

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Filenin Sultanları, 3. haftanın son maçında Brezilya ile mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, üst üste 6. kez Milletler Ligi’nde finallere adını yazdırdı. A Milli Voleybol Takımı, Çin ile oynadığı son maçı 3-2 kaybetmesinin ardından puan tablosunda 5. sırada yer aldı. Ay-yıldızlı ekibin Brezilya ile çıkacağı maç büyük önem taşıyor. İşte Filenin Sultanları Brezilya-Türkiye maçı canlı yayın bilgisi...

BREZİLYA-TÜRKİYE MİLLETLER LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün (16 Haziran Pazar) Brezilya ile karşılaşacak.

TSİ 12.00’de başlayacak mücadele TRT Spor’dan canlı ve naklen takip edilebilecek.

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#Millet Ligi#Brezilya Türkiye#Filenin Sultanları

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