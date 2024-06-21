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Filenin Sultanları çeyrek finalde Polonya karşısında!

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#Voleybol Milletler Ligi#Filenin Sultanları#Türkiye - Polonya
Filenin Sultanları çeyrek finalde Polonya karşısında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 07:00

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi çeyrek final maçında bugün Polonya ile karşı karşıya gelecek.

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Voleybol Milletler Ligi’nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün Tayland’da oynanacak çeyrek final mücadelesinde Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Bangkok’ta TSİ 16.30’da başlayacak müsabaka TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Filenin Sultanları Polonya’yı geçip yarı finale yükselirse rakibi bugün saat 13.00’te oynanacak İtalya-ABD eşleşmesinin galibi olacak.

Bu arada dün oynanan maçlarda Japonya, Çin’i Brezilya da Tayland’ı 3-0 mağlup ederek yarı finalde birbirleriyle eşleşti.

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#Voleybol Milletler Ligi#Filenin Sultanları#Türkiye - Polonya

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