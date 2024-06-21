Filenin Sultanları çeyrek finalde Polonya karşısında!

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Voleybol Milletler Ligi’nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün Tayland’da oynanacak çeyrek final mücadelesinde Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Bangkok’ta TSİ 16.30’da başlayacak müsabaka TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Filenin Sultanları Polonya’yı geçip yarı finale yükselirse rakibi bugün saat 13.00’te oynanacak İtalya-ABD eşleşmesinin galibi olacak.

Bu arada dün oynanan maçlarda Japonya, Çin’i Brezilya da Tayland’ı 3-0 mağlup ederek yarı finalde birbirleriyle eşleşti.