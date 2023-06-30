Filenin Sultanları, Brezilya'ya set vermedi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi’nde 3. haftadaki üçüncü maçında Brezilya’yı 3-0 mağlup ederek organizasyondaki 8. galibiyetine imza attı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde grup etabındaki son maçında 2 Temmuz Pazar günü TSİ 09.00’da Hırvatistan ile karşılaşacak. Milliler, 12-16 Temmuz 2023 tarihlerinde ABD’nin Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek.



Salon: Hua Mak

Hakemler: Pawel Burkiewicz (POL), Jiang Liu (Çin)

Brezilya: Gabi, Ana Carol, Lorrayna, Maiara, Thaisa, Macris, Nyeme (L) (Rosamaria, Roberta, Pri Daroit, Diana Duarte)

Türkiye: Derya, Zehra, Ebrar, İlkin, Eda, Elif, Gizem (L) (Hande, Cansu, Saliha, Meliha, Aslı)

Setler: 22-25, 16-25, 22-25

Süre: 1 saat 17 dakika (24,24,29)