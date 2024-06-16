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Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu! Zirve değişti, olimpiyatlarda muhtemel rakiplerimiz...

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#Milletler Ligi#Brezilya Türkiye#Filenin Sultanları
Filenin Sultanları, Brezilyaya 3-0 mağlup oldu Zirve değişti, olimpiyatlarda muhtemel rakiplerimiz...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 14:08

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası 4. maçında Brezilya'ya 3-0 kaybetti.

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3. haftasının son maçında Brezilya ile mücadele etti.

3 set sonunda (14-25, 14-25, 19-25) sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 20-23 Haziran tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenecek finallerde mücadele edecek.

ZİRVEYİ KAPTIRDI

Filenin Sultanları, Çin mağlubiyetinin ardından bir kez daha kaybederek FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda birinciliği Brezilya'ya kaptırdı.

Bu sonuçla birlikte Brezilya turnuvada oynadığı 12 maçı da kazanmış oldu. 

FİNALLER 20 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek.

OLİMPİYAT TORBAMIZ BELLİ OLDU

Ayrıca bu sonuçla birlikte A Milli Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki torbası da belli oldu. Filenin Sultanları, turnuvaya ikinci torbadan dahil olacak.

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1. TORBA: Fransa , Brezilya, İtalya / Polonya
2. TORBA: İtalya / Polonya , Türkiye, Amerika / Çin / Japonya
3. TORBA: Amerika / Çin / Japonya, Hollanda
4. TORBA: Sırbistan, Dominik, Kenya

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Filenin Sultanları, Brezilyaya 3-0 mağlup oldu Zirve değişti, olimpiyatlarda muhtemel rakiplerimiz...

 

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#Milletler Ligi#Brezilya Türkiye#Filenin Sultanları

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