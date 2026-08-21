Filenin Sultanları, Avrupa sahnesinde!

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Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası (Trendyol EuroVolley 2026) bugün başlayacak. 34. kez düzenlenecek organizasyona Türkiye’nin yanı sıra Çekya, Azerbaycan ve İsveç ev sahipliği yapacak. A Milli Takımımızın da yer aldığı A Grubu’nda maçlar, İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Diğer karşılaşmalar B Grubu’nda Çekya’da, C Grubu’nda Azerbaycan’da, D Grubu’nda ise İsveç’te yapılacak.

Final maçı 6 Eylül’de İstanbul’da

Dört ülkede gerçekleştirilecek turnuvada gruplarda 6’şar takım yer alacak. Grup maçları 20-28 Ağustos’ta yapılacak. Gruplarında ilk 4’e giren ekiplerin mücadele edeceği son 16 turu karşılaşmaları 30 Ağustos-1 Eylül, çeyrek finaller 2-3 Eylül tarihlerinde İstanbul ve Çekya’nın Brno kentinde oynanacak. Yarı final karşılaşmaları 5 Eylül Cumartesi, üçüncülük ve final müsabakaları ise 6 Eylül Pazar günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.

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Son 4 şampiyonada kürsüye çıktık

A Grubu maçlarına İstanbul’da ev sahipliği yapacak son Avrupa şampiyonu Türkiye, ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda bugün saat 19.00’da Letonya ile oynayacak. Ay yıldızlı ekip grupta ayrıca Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek. Avrupa şampiyonalarının son 5’inde yarı final oynayan ve son 4’ünde kürsüye çıkan A Milli Takımımız, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.