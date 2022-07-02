Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları'nda finale yükseldi!

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Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda mücadele eden Kadın Voleybol Milli Takımımız, yarı final maçında Sırbistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Akdeniz Oyunları’nda 7. kez adını finale yazdıran ve bu yıl bu başarıyı namağlup şekilde başaran Filenin Sultanları’nın finaldeki rakibi İtalya-İspanya karşılaşmasının galibi olacak. Akdeniz Oyunları final mücadelesi 4 Temmuz Pazartesi günü TSİ 18.30’da oynanacak.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN: 3-0

SALON: Palais Sports Hammou Boutlélis

HAKEMLER: Zied Ridene (Tunus), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

TÜRKİYE: Buse, İlkin, Ayçin, Tutku Burcu, Yasemin, Yaprak, Buse (L), Melis (L) (Ezgi, Aslıhan, Derya)

SIRBİSTAN: Osmajic, Savic, Malesevic, Kockarevic, Tica, Perovic, Gocanin (L) (Tisma, Cvetkovic, Kurtagic, Ivanovic)

SETLER: 25-21, 25-14, 25-23

SÜRE: 1 saat 27 dakika