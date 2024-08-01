Filenin Sultanları 2’de 2 için parkede

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PARİS 2024’te müthiş bir geride dönüşe imza atarak açılış maçnda Hollanda’yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız grubundaki 2. maçında bugün Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Güney Paris Arena 1’de bugün TSİ 10.00’da başlayacak mücadele TRT Spor’dan canlı yayımlanacak.
ZEHRA GÜNEŞ DE DÖNDÜ
Hollanda önünde 2-0 geriden gelip 3-2 kazanan Ay yıldızlılar bugün Dominik Cumhuriyeti’ni devirirse adını çeyrek finale yazdırmak için büyük avantaj sağlayacak. Bu kritik maç öncesi Zehra Güneş’ten sevindirici haber geldi. Sakatlığını atlatan milli sporcu bugünkü mücadelenin kadrosuna alındı.