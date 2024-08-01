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Filenin Sultanları 2’de 2 için parkede

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#Filenin Sultanları#Paris2024#Olimpiyat Oyunları
Filenin Sultanları 2’de 2 için parkede
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 07:00

Milli takımımız, Paris2024’te bugün Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Hollanda karşısında tarihi bir galibiyete imza atan Ay yıldızlılar bugün de kazanıp çeyrek finali garantilemek istiyor.

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PARİS 2024’te müthiş bir geride dönüşe imza atarak açılış maçnda Hollanda’yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız grubundaki 2. maçında bugün Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Güney Paris Arena 1’de bugün TSİ 10.00’da başlayacak mücadele TRT Spor’dan canlı yayımlanacak.

ZEHRA GÜNEŞ DE DÖNDÜ

Hollanda önünde 2-0 geriden gelip 3-2 kazanan Ay yıldızlılar bugün Dominik Cumhuriyeti’ni devirirse adını çeyrek finale yazdırmak için büyük avantaj sağlayacak. Bu kritik maç öncesi Zehra Güneş’ten sevindirici haber geldi. Sakatlığını atlatan milli sporcu bugünkü mücadelenin kadrosuna alındı.

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#Filenin Sultanları#Paris2024#Olimpiyat Oyunları

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