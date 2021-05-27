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Voleybol
AA
Haber Giriş: 27.05.2021 - 22:53 | Son Güncelleme:

Filenin Sultanlar namağlup devam ediyor!

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Filenin Sultanlar namağlup devam ediyor!

FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk haftayı namağlup tamamladı.

İtalya'nın Rimini kentinde oynanan karşılaşmayı 25-23, 25-27, 25-23 ve 25-20‘lik setlerle 3-1 kazanan Türkiye, 3'te 3 yaptı.

Milli takımda Ebrar Karakurt 26 sayıyla en skorer isim olurken; kaptan Eda Erdem Dündar 20, Kübra Akman 10, Meliha İsmailoğlu ve Hande Baladın 6'şar, Naz Aydemir Akyol 4, Meryem Boz ve Tuğba Şenoğlu 2'şer, Cansu Özbay 1 sayıyla katkı sağladı.

Milliler, organizasyonda Sırbistan'ı 3-2, İtalya'yı 3-0 mağlup etmişti.

Türkiye, turnuvadaki dördüncü maçında 31 Mayıs Pazartesi günü Kanada ile karşı karşıya gelecek.

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