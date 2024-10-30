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Filenin Sultanı Fenerbahçe

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Vodafone Sultanlar Ligi#Voleybol
Filenin Sultanı Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 07:00

Vodafone Sultanlar Ligi’ndeki derbide Galatasaray’ı set vermeden yendiler. İlk 5 haftayı yenilgisiz geçen iki takımın mücadelesinde Kanarya 25-21, 25-16 ve 25-18’lik setlerle sonuca gitti. Eda Erdem 25 sayı ile oynadı.

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Vodafone Sultanlar Ligi’nde 6. haftanın derbi mücadelesinde Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ı 3-0 mağlup etti. İlk 5 haftada maçlarını rakiplerine set vermeden kazanan iki ekibin mücadelesinde sarı lacivertliler baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. Fenerbahçe ilk seti 25-21 ile alarak 1-0 öne geçti. 2. sette daha rahat bir oyun ortaya koyan ve 25-16 ile kazanan Kanarya, 3. seti de 25-18 alarak 6’da 6 ile lider olarak yoluna devam etti. Galatasaray ise ilk kez kaybetti.

F.Bahçe’nin kaptanı Ede Erdem 25 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

ECZACI DEPLASMANDA GALiP: 3-1

Ligde oynanan diğer maçlarda Eczacıbaşı deplasmanda Aydın Büyükşehir’i 29-27, 22-25, 25-23 ve 25-19’luk setlerle 3-1 yendi.

Diğer sonuçlar:

THY-Beşiktaş: 3-0

Bahçelievlerler Bld.-Vakıfbank: 0-3.

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#Fenerbahçe#Vodafone Sultanlar Ligi#Voleybol

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