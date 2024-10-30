Filenin Sultanı Fenerbahçe

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Vodafone Sultanlar Ligi’nde 6. haftanın derbi mücadelesinde Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ı 3-0 mağlup etti. İlk 5 haftada maçlarını rakiplerine set vermeden kazanan iki ekibin mücadelesinde sarı lacivertliler baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. Fenerbahçe ilk seti 25-21 ile alarak 1-0 öne geçti. 2. sette daha rahat bir oyun ortaya koyan ve 25-16 ile kazanan Kanarya, 3. seti de 25-18 alarak 6’da 6 ile lider olarak yoluna devam etti. Galatasaray ise ilk kez kaybetti.

F.Bahçe’nin kaptanı Ede Erdem 25 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

ECZACI DEPLASMANDA GALiP: 3-1

Ligde oynanan diğer maçlarda Eczacıbaşı deplasmanda Aydın Büyükşehir’i 29-27, 22-25, 25-23 ve 25-19’luk setlerle 3-1 yendi.

Diğer sonuçlar:

THY-Beşiktaş: 3-0

Bahçelievlerler Bld.-Vakıfbank: 0-3.