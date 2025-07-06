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Filenin Efeleri'nin yeni başantrenörü Slobodan Kovac oldu

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#A Milli Erkek Voleybol Takımı#Slobodan Kovac#Filenin Efeleri
Filenin Efelerinin yeni başantrenörü Slobodan Kovac oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 14:34

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Slobodan Kovac getirildi.

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Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay katıldığı törende Slobodan Kovac ile resmi sözleşme imzalandı.

2008-2009 sezonda başladığı antrenörlük kariyerinde çok sayıda kulüp takımı çalıştıran ve milli takımlar düzeyinde Avrupa, kulüpler düzeyinde ise 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Challenge Kupası şampiyonluğu bulunan 57 yaşındaki Sırp çalıştırıcı, 2014-2015'te İran, 2017-2018'de Slovenya ve 2019-2021'de de Sırbistan milli takımlarında başantrenörlük yaptı.

Slobodan Kovac, sporcu olarak 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda bronz, 2000 Sydney Olimpiyatları'nda ise altın madalya kazandı.

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#A Milli Erkek Voleybol Takımı#Slobodan Kovac#Filenin Efeleri

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