×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Filenin Efeleri'nden gümüş madalya!

Güncelleme Tarihi:

#Milli Takım#Voleybol#Riyad
Filenin Efelerinden gümüş madalya
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 21:46

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları final maçında İran'a 3-1 mağlup oldu ve gümüş madalya elde etti.

Haberin Devamı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, final maçında İran'a 3-1 mağlup oldu.

Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ilk seti ve ikinci seti 25-20'lik skorlarla kaybeden milli takım, üçüncü seti ise 25-17 kazandı. Karşılaşmanın dördüncü setini de 25-17 kaybeden milli takım, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Grup maçlarında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak ikinci sırada finale yükselen milli takım, organizasyonda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Voleybol#Riyad

BAKMADAN GEÇME!