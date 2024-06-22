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Filenin Efeleri, Sırbistan'a yenildi

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#Milletler Ligi#Voleybol#Sporanasayfa
Filenin Efeleri, Sırbistana yenildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 01:11

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde Slovenya etabının üçüncü, normal sezonun 11. maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan’a 3-1 mağlup oldu ve Milletler Ligi'nde 11. maçında 10. yenilgisini aldı.

SALON: Stožice Arena

HAKEMLER: Angela Grass (Brezilya), Scott Dziewirz (Kanada)

TÜRKİYE: Efe Bayram, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Mert, Kaan, Beytullah (L) (Mirza, Samet, Adis)

SIRBİSTAN: Kujundzic, Nedeljkovic, Luburic, Ivovic, Podrascanin, Jovovic, Kapur (L) (Atanasijević, Masulovic)

SETLER: 25-20, 19-25, 23-25, 21-25

SÜRE: 1 saat 35 dakika

Ay-yıldızlılar, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’nın ev sahipliğindeki üçüncü haftanın dördüncü ve son maçında 23 Haziran Pazar günü TSİ 17.30’da İtalya ile karşılaşacak.

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#Milletler Ligi#Voleybol#Sporanasayfa

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