Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı! | Çin 0-3 Türkiye

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Filenin Efeleri, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Asya temsilcisi Çin'i 3-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.
Milletler Ligi'nde ilk hafta Çin etabında mücadele eden Filenin Efeleri, ilk haftayı 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı.
ÇİN - TÜRKİYE: 0-3
Salon: Qujiang Spor Kompleksi
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Fahad İsmail Mohamd (Katar)
Çin: Yu, Ji, Li, Jiang, Yu Y.T., Peng, Qu (L) (Zhang, Wang, Zhai, Wang H.B.)
Türkiye: Kaan, Yiğit, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Vahit Emre, Berkay (L) (Gökçen, Berk)
Setler: 22-25, 21-25, 20-25
Süre: 1 saat 19 dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, VNL'nin ikinci haftasında Bulgaristan'ın Burgaz kentinde 25-29 Haziran 2025 tarihlerinde Bulgaristan, Slovenya, Ukrayna ve Fransa ile mücadele edecek.
Millilerimizin ikinci haftadaki maç programı şu şekilde:
25 Haziran 2025
16.00 Slovenya-Türkiye
26 Haziran 2025
18.30 Türkiye-Ukrayna
28 Haziran 2025
19.00 Bulgaristan-Türkiye
29 Haziran 2025
15.00 Türkiye-Fransa