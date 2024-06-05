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Filenin Efeleri Milletler Ligi Polonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Filenin Efeleri#Polonya - Türkiye Voleybol Maçı#Polonya Türkiye Voleybol Maçı
Filenin Efeleri Milletler Ligi Polonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 13:15

Filenin Efeleri VNL Milletler Ligi 2. hafta maçlarında mücadeleye devam ediyor. ikinci haftada 5-9 Haziran 2024 tarihleri arasında Japonya’da oynanacak. Slovenya’nın ardından Polonya ile karşı karşıya gelecek Filenin Efeleri sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Filenin Efeleri Milletler Ligi Polonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın detayları...

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A Milli Erkek Voleybol Takımımız, ilk kez yer aldığı Milletler Ligi mücadelesine devam ediyor. Filenin Efeleri organizasyonda her hafta dört maça çıkacak. Milletler Ligi’nde ilk kez mücadele eden Filenin Efeleri henüz galibiyet alamadı. Oynadığı 5 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Ay-yıldızlılar, Polonya karşısında parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Filenin Efeleri maçı ne zaman? Polonya Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

POLONYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri Milletler Ligi Polonya - Türkiye voleybol maçı 6 Haziran Perşembe saat 13:30’da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

FİLENİN EFELERİ MAÇ PROGRAMI

8 Haziran 2024 06.00 / Türkiye-İran

9 Haziran 2024 09.30 / Türkiye-Almanya

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18 Haziran 2024 17.30 / Bulgaristan-Türkiye

20 Haziran 2024 14.00 / Türkiye-Arjantin

21 Haziran 2024 21.30 / Türkiye-Sırbistan

23 Haziran 2024 17.30 / Türkiye-İtalya

 

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