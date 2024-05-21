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Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı

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#Filenin Efeleri#Kanada#Voleybol
Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 23:18

Tarihinde ilk kez Milletler Ligi’nde mücadele eden Filenin Efeleri, Antalya etabındaki ilk maçında Kanada’ya 3-1 mağlup oldu.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Kanada'ya 3-1 yenildi.

Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Başkanı Aleksandar Boricic, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da izledi.Filenin Efeleri, ikinci maçında 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Hollanda ile karşılaşacak.

Salon: Antalya
Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)
Türkiye: Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Efe Mandiraci, Kaan Gürbüz, Volkan Döne (L), Burutay Subaşı, Mert Matic, Beytullah Hatipoğlu, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş
Kanada: Herr, Ketrzynski, Brendan, Hoag, Demyanenko, Loeppky, Maar, Walsh, Currie, McCarthy, Szwarc, Lui (L), Van Berkel, Eshenko
Setler: 25-17, 23-25, 21-25, 21-25
Süre: 1 saat 51 dakika

 

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#Filenin Efeleri#Kanada#Voleybol

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