Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Kanada'ya 3-1 yenildi.

Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Başkanı Aleksandar Boricic, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da izledi.Filenin Efeleri, ikinci maçında 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Hollanda ile karşılaşacak.



Salon: Antalya

Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Efe Mandiraci, Kaan Gürbüz, Volkan Döne (L), Burutay Subaşı, Mert Matic, Beytullah Hatipoğlu, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş

Kanada: Herr, Ketrzynski, Brendan, Hoag, Demyanenko, Loeppky, Maar, Walsh, Currie, McCarthy, Szwarc, Lui (L), Van Berkel, Eshenko

Setler: 25-17, 23-25, 21-25, 21-25

Süre: 1 saat 51 dakika