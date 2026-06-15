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Filenin Efeleri, Kanada'yı karar setinde devirdi!

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Erkek Voleybol Takımı#2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi#Kanada
Filenin Efeleri, Kanadayı karar setinde devirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 01:19

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-2 mağlup etti.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Kanada'yı 3-2 mağlup etti.

Ay-Yıldızlılar, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya etabında mücadele edecek.

Milliler, Polonya etabında Gliwice kentinde Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.

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Salon: TD Place

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Hugo Walter Vera Mechan (Peru)

Kanada: Herr, Maar, Demyanenko, Ketrzynski, Loeppky, Howe, Currie (L) (Hofer, Elgert, Sho, Hollands (L), Young)

Türkiye: Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Ahmet, Murat, Berkay (L) (Cafer, Mirza, Kaan, Muhammed, Beytullah (L))

Setler: 21-25, 25-17, 23-25, 25-14, 8-15

Süre: 2 saat 4 dakika

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#A Milli Erkek Voleybol Takımı#2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi#Kanada

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