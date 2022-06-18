Filenin Efeleri finale yükseldi

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Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

CEV Avrupa Altın Ligi’nde son iki turnuvanın şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızla üst üste üçüncü şampiyonluğu arasında yalnızca bir maç kaldı...

Millilerimiz Hırvatistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Altın Lig dörtlü finalinin ilk maçında ev sahibi ülkeyi 3-1 yenmeyi başardı.

FiNAL SAAT 19.00’DA

Büyük çekişmeye sahne olan ilk seti 27-25 alan Milliler ikinci seti 25-21 yitirdi. Üçüncü setten itibaren oyonu ağırlığını koyan Efeler üst üste iki set alıp maçı 3-1 kazandı.

Milliler saat 19.00’daki finalde, dün Ukrayna’yı 3-2 yenen Çekya ile karşılaşacak.