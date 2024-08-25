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Filenin Efeleri, Danimarka'ya kaybetti

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#A Milli Erkek Voleybol Takımı#Danimarka#Voleybol
Filenin Efeleri, Danimarkaya kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 19:24

Filenin Efeleri, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Danimarka'ya 3-0 mağlup oldu.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Danimarka'ya 3-0 yenildi.

Middelfart şehrindeki oynanan maçta Türkiye, rakibine 25-23, 25-23 ve 27-25'lik setlerle mağlup oldu.

Milli takım, gruptaki ikinci maçında 29 Ağustos Perşembe günü Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Macaristan'ı konuk edecek.

Salon: Lillebeltshallen

Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Salvis Kurtiss (Letonya)

Danimarka: Madsen, Mikelsons, Jensen, Kjaer, Hesselholt, Jacobsen (Hjorth, Dahl, Hoff, Nielsen, Brinck)

Türkiye: Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül (Volkan Döne, Caner Ergül, Burakhan Tosun, Burutay Subaşı, Efe Bayram)

Setler: 25-23, 25-23, 27-25

Süre: 97 dakika (31, 32, 34)

 

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#A Milli Erkek Voleybol Takımı#Danimarka#Voleybol

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