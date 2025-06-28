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Filenin Efeleri, Bulgaristan'a set vermedi!

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#A Millî Erkek Voleybol Takımı#Efeler#2025 FIVB Milletler Ligi
Filenin Efeleri, Bulgaristana set vermedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 21:10

A Millî Erkek Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde ev sahibi Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

2025 VNL'de 5 mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, 7. karşılaşmasında 2. galibiyetini elde etti.

Türkiye, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen 2. haftadaki dördüncü ve son maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.

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Salon: Arena Burgaz

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Nicolas Casado (Arjantin)

Bulgaristan: Iliya Petkov, Simeon Nikolov, Asparuhov, Grozdanov, Antov, Aleksandar Nikolov (Bozhilov, Zhelev, Atanasov, Dimitrov, Palev, Preslav Petkov, Tatarov)

Türkiye: Mert Matic, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Berkay Bayraktar)

Setler: 20-25, 20-25, 21-25

Süre: 83 dakika

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#A Millî Erkek Voleybol Takımı#Efeler#2025 FIVB Milletler Ligi

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