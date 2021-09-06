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Spor Arena
Haber Giriş: 06.09.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Canlı anlatım: Türkiye - Hollanda karşısında

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Canlı anlatım: Türkiye - Hollanda karşısında

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Filenin Efeleri, dördüncü maçta Hollanda ile karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki namağlup liderliğini sürdüren Filenin Efeleri, dördüncü maçta Hollanda ile kozlarını paylaşıyor.

TÜRKİYE 1-2 HOLLANDA

Dördüncü set oynanıyor: Türkiye 18-17 Hollanda

Üçüncü set sonucu: Türkiye 25-27 Hollanda

İkinci set sonucu: Türkiye 25-27 Hollanda

İlk set sonucu: Türkiye 25-22 Hollanda

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Hollanda ile mücadele ediyor. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Şampiyonada grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de yapılacak. Turnuvada üçüncülük ve final maçı 19 Eylül'de oynanacak.

 

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