Canlı anlatım: Türkiye - Hollanda karşısında
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Filenin Efeleri, dördüncü maçta Hollanda ile karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki namağlup liderliğini sürdüren Filenin Efeleri, dördüncü maçta Hollanda ile kozlarını paylaşıyor.
TÜRKİYE 1-2 HOLLANDA
Dördüncü set oynanıyor: Türkiye 18-17 Hollanda
Üçüncü set sonucu: Türkiye 25-27 Hollanda
İkinci set sonucu: Türkiye 25-27 Hollanda
İlk set sonucu: Türkiye 25-22 Hollanda
TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Hollanda ile mücadele ediyor. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
Şampiyonada grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de yapılacak. Turnuvada üçüncülük ve final maçı 19 Eylül'de oynanacak.