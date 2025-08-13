×
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda!

Güncelleme Tarihi:

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonasında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 21:07

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri dördüncü maçında Danimarka'yı 3-2 mağlup etti ve adını Avrupa Voleybol Şampiyonası'na yazdırdı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu dördüncü ve son maçında Malatya'da ağırladığı Danimarka'yı 3-2 yendi.

Milliler, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Şampiyona, İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya ortaklığında 9-27 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

TÜRKİYE: 3 - DANİMARKA: 2

Salon: Orduzu Pınarbaşı

Hakemler: Vasileiadis Vasilelos (Yunanistan), Zulfugarov Eldar (Azerbaycan)

Türkiye: Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Mert Matic (Beytullah Hatipoğlu, Ahmet Tümer)

Danimarka: Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons, Jacobsen (Jonas Petersen, Dahl, Nielsen, Hoff)

Setler: 21-25, 25-20, 19-25, 25-10, 15-10

Süre: 127 dakika

