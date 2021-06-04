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Voleybol
Haber Giriş: 04.06.2021 - 21:02 | Son Güncelleme:

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi’nde 2’nci etaba galibiyetle başladı

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Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi’nde 2’nci etaba galibiyetle başladı

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz’in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi ikinci etabındaki ilk maçında Belarus’u 3-0 mağlup etti. Milliler, bu sonuçla C Grubu’nda oynadığı karşılaşmalarda 4’te 4 yaptı.

Türkiye’de; Adis 19, Bedirhan 12, Yiğit 8, Efe ve Oğuzhan 5’er, Burak 4, Murat ise 1 sayıyla oynadı. Milliler, Avrupa Altın Ligi ikinci etap ikinci maçında yarın TSİ 20.00’de Portekiz ile karşılaşacak.

SALON: Desportivo Municipal de Santo Tirso

HAKEMLER: Pedro Lopes Pinto, Ilaria Vagni

TÜRKİYE: Oğuzhan, Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Beytullah (L), (Efe)

BELARUS: Burau, Kurash, Bahatka, Panasenko, Babkevich, Davyskiba, Budziukhin (L), (Shkredau, Tsiushkevich, Masko)

SETLER: 25-20, 25-23, 25-19

SÜRE: 84 dakika (29’, 28’, 27’)

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