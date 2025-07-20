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Filenin Efeleri, Arjantin’e mağlup oldu

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#Filenin Efeleri#2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi#A Milli Erkek Voleybol Takımı
Filenin Efeleri, Arjantin’e mağlup oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 08:22

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. etap son maçında Arjantin’e 3-2 mağlup oldu ve ve organizasyonu 3 galibiyetle tamamladı.

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A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi 3.hafta dördüncü maçında Arjantin'e 3-2 mağlup oldu.

TÜRKİYE-ARJANTİN: 2-3

Salon: Chiba Port Arena
Hakemler: Tadayoshi Asai (Japonya), Cedric Lai Sze Chung (Hong Kong)
Türkiye: Efe, Mert, Adis, Mirza, Bedirhan, Murat, Berkay (L), Beytullah (L) (Cafer, Berk)
Arjantin: Palonsky, L.Bruno, Kukartsev, Conde, Salazar, Graiudo, Danani (L) (Vicentin, Lima B., Morel, Pages)
Setler: 25-18, 21-25, 19-25, 25-17, 15-17
Süre: 2 saat 26 dakika

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#Filenin Efeleri#2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi#A Milli Erkek Voleybol Takımı

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