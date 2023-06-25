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Filenin Efeleri, Altın Ligi'nde şampiyon oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Filenin Efeleri#Voleybol#Ukrayna
Filenin Efeleri, Altın Liginde şampiyon oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 23:45

2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde A Milli Erkek Voleybol Takımı, finalde Ukrayna'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

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2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde A Milli Erkek Voleybol Takımı, finalde Ukrayna'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

2019 ve 2021’nin ardından Avrupa Altın Ligi’nde 3. kez şampiyon olan Filenin Efeleri, 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar’da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası’na katılmaya hak kazandı. FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

Filenin Efeleri, Altın Liginde şampiyon oldu

Bakan Aşkın Bak'tan Filenin Efeleri için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna’yı yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

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“Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna’yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı kutluyorum. Filenin Efelerinin kazandığı şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın başarılarının devamını diliyorum.”

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#Filenin Efeleri#Voleybol#Ukrayna

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