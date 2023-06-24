Filenin Efeleri, Altın Ligi'nde finale yükseldi

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde Çekya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
Filenin Efeleri, bu galibiyetin ardından FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın finaldeki rakibi Hırvatistan-Ukrayna karşılaşmasının galibi olacak.
SALON: SC Visnjik Dvorana Kresimir Cosic
HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)
TÜRKİYE: Bedirhan, Arslan, Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Vahit Emre, Mirza, Arda, Yiğit)
ÇEKYA: Licek, Zajicek, Sotola, Vasina, Polak, Srb, Monik (L) (Benda, Bryknar, Indra, Cech, Spulak)
SETLER: 22-25, 25-17, 19-25, 25-23, 15-12
SÜRE: 141 dakika