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Filenin Efeleri, Altın Ligi'nde finale yükseldi

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#Filenin Efeleri#Voleybol#Altın Ligi
Filenin Efeleri, Altın Liginde finale yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 20:39

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde Çekya'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde Çekya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Filenin Efeleri, bu galibiyetin ardından FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın finaldeki rakibi Hırvatistan-Ukrayna karşılaşmasının galibi olacak. 

SALON: SC Visnjik Dvorana Kresimir Cosic

HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

TÜRKİYE: Bedirhan, Arslan, Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Vahit Emre, Mirza, Arda, Yiğit)

ÇEKYA: Licek, Zajicek, Sotola, Vasina, Polak, Srb, Monik (L) (Benda, Bryknar, Indra, Cech, Spulak)

SETLER: 22-25, 25-17, 19-25, 25-23, 15-12

SÜRE: 141 dakika

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#Filenin Efeleri#Voleybol#Altın Ligi

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